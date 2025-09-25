25 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 08:36

La Fiorentina aspetta il miglior Gudmundsson: fiducia all’islandese per stappare l’attacco viola

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 13.04.2025, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

25 Settembre · 08:13

Aggiornamento: 25 Settembre 2025 · 08:13

Focus sull'importanza di Albert Gudmundsson chiamato a risollevare le sorti dell'attacco viola ancora a secco di gol dopo 4 partite

Assente in occasione delle due sconfitte interne contro Napoli e Como, la Fiorentina a Pisa dovrebbe ritrovare Albert Gudmundsson chiamato a fornire soluzioni offensive ad un attacco ancora a secco dopo 4 giornate di campionato.
A Pioli serve che l’islandese torni ai livelli del Genoa e domenica a Pisa ci sarà la sfida contro l’ex tecnico rossoblù ovvero Alberto Gilardino. Durante il suo biennio al Genoa, Albert stupiva con numeri da calciatore di livello ma a Firenze non ha ancora trovato la sua dimensione.
Il focus de “La Gazzetta dello Sport” si concentra sui numeri del n. 10 viola che all’inizio di questa stagione ha messo in mostra la voglia del calciatore di ripagare la società che lo ha riscattato al termine di una stagione di alti e bassi. Al netto di una media minuti/gol giocati tutt’altro che bassa, Albert ripone della piena fiducia della società e di Stefano Pioli che attendono di rivedere il Gud che ha stupito Genova.

