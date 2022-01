La Fiorentina andrà a Torino per vincere a tavolino, e Italiano regala un giorno libero alla squadra

Giorni surreali per tutto il calcio italiano, non fa eccezione la Fiorentina che ieri si è presentata sul campo per la partita contro l’Udinese, che invece non si è presentata allo stadio Franchi perchè bloccata dall’ASL locale. Stesso destino dovrebbe esserci per la partita contro il Torino in programma domenica nel capoluogo piemontese ma la squadra di Juric è stata messa in quarantena dall’ASL di Torino fino a lunedi. La Fiorentina andrà a Torino per non giocare, presenterà la sua distinta per poi vincere a tavolino. Cosi vuole la Lega e il suo protocollo.

Questo lo sa anche Italiano che oggi ha concesso alla squadra viola una giornata libera, dunque Vlahovic e compagni non si alleneranno. Segno che in casa viola la mente è già alla partita di Coppa Italia contro il Napoli in programma mercoledi prossimo alle 17.30. Questa decisione non ci sarebbe ovviamente stata nel caso che la partita contro il Torino fosse stata normalmente in programma.

LA GAZZETTA FA SOGNARE FIRENZE, IPOTESI ISCO