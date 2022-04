La Fiorentina affonda all’Arechi, la Salernitana vince 2-1. Battuta d’arresto per l’Europa

Al 2′ prima palla gol per la Salernitana, Venuti molle sul giocatore granata, palla dentro per Verdi che non trova lo specchio della porta. Al 5′ ancora Verdi, salva Terracciano spedendo il pallone in angolo. All’8′ ancora Salernitana vicina alla rete. Al 9′ la Salernitana dopo tre palle gol trova la rete dopo il calcio d’angolo, Djuric porta in vantaggio i granata svettando su Igor. Al 15′ cross dentro di Biraghi per Gonzalez che non arriva a colpire per pochi centimetri. Al 17′ ancora Djuric di testa, la palla sfiora il palo. Al 35′ Zortea vicino al 2-0. Al 38′ Cabral ci prova staccandosi dalla marcatura e colpendo di testa, palla debole nelle mani di Sepe. Al 43′ palla gol per la Fiorentina, Gonzalez crossa dentro per Cabral, para Sepe.

Al 61′ Odriozola mette un bel cross dentro per Gonzalez che arriva male sul pallone mancando la giusta coordinazione. Al 64′ cross dentro di Odriozola, arriva Saponara che batte Sepe, 1-1 tra Fiorentina e Salernitana. Al 79′ cross dentro di Ruggeri, errore di Igor che cerca lo stop in area, Bonazzoli sigla così il 2-1 per la Salernitana.

