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La Fiorentina adesso è libera di prendere Pioli, l'Inter ha deciso il suo destino, sarà addio

I cinque gol presi a Firenze hanno segnato definitivamente il destino di Stefano Pioli sulla panchina nerazzurra

A cura di Flavio Ognissanti
23 aprile 2017 12:05
La Fiorentina adesso è libera di prendere Pioli, l'Inter ha deciso il suo destino, sarà addio -
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Come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina se veramente i Della Valle vogliono Pioli, possono bussare tranquillamente alla sua porta. La sconfitta del Franchi dichiara chiusa l’av­ventura in nerazzurro del buon Stefano. Il rocambolesco 5 a 4 contro la Fiorentina vale una lettera di licenziamento con da­ta 30 giugno. Scelta comprensi­bile. L’Inter non solo è fuori da molte settimane dalla lotta per un posto in Champions, ma ora rischia seriamente di restare fuori dalle Coppe.

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