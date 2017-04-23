La Fiorentina adesso è libera di prendere Pioli, l'Inter ha deciso il suo destino, sarà addio
I cinque gol presi a Firenze hanno segnato definitivamente il destino di Stefano Pioli sulla panchina nerazzurra
A cura di Flavio Ognissanti
23 aprile 2017 12:05
Come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina se veramente i Della Valle vogliono Pioli, possono bussare tranquillamente alla sua porta. La sconfitta del Franchi dichiara chiusa l’avventura in nerazzurro del buon Stefano. Il rocambolesco 5 a 4 contro la Fiorentina vale una lettera di licenziamento con data 30 giugno. Scelta comprensibile. L’Inter non solo è fuori da molte settimane dalla lotta per un posto in Champions, ma ora rischia seriamente di restare fuori dalle Coppe.