La Fiorentina ad un bivio su Gudmundsson, 17 milioni sono troppi. Uno sconto l’unica strada per la permanenza?

La Fiorentina in questa stagione non ha mai visto la migliore versione di Albert Gudmundsson, quella che ha fatto innamorare la dirigenza viola, ma non solo, del gioiello islandese, è questa fino ad oggi l’unica certezza. Una stagione “sfortunata” per l’ex Genoa che è stato “perseguitato” da molteplici infortuni e ha poi inanellato diverse performance deludenti, nonostante i gol segnati, spesso decisivi. Manca una sola partita alla fine di questo anno calcistico, il nodo Gudmundsson pertanto a breve dovrà essere sciolto dalla dirigenza fiorentina, che già da tempo sta programmando il futuro. Albert Gudmundsson sembra voler proseguire la sua avventura a Firenze. Il fantasista della Fiorentina, ai microfoni di Marca,ha dichiarato sul suo futuro: “Se mi piacerebbe rimanere? Certo che sì. Altrimenti non sarei venuto, ma non dipende da me”. Con Raffaele Palladino, attuale allenatore gigliato, non sembra però essere scattata la scintilla.

Albert Gudmundsson, la Fiorentina l’ha prelevato dal Genoa in prestito oneroso (8 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro, più eventuali bonus. La dirigenza gigliata pertanto, in questa stagione, ha già versato la cifra di 8 milioni di euro nelle casse del Grifone. Per riscattarlo però, ci sarebbe bisogno di una cifra piuttosto importante, ed è lì, che viste le performance dell’islandese in maglia viola, ed un processo giudiziario per “cattiva condotta sessuale” ancora in piedi, la Fiorentina ha più di un dubbio.

La deadline per il riscatto di Gudmundsson, dovrebbe essere fissata al 15 giugno ma la società gigliata non pare intenzionata a versare 17 milioni, che sono considerati troppi, per di più, il processo potrebbe non essersi ancora concluso, un fattore da tenere in seria considerazione. Per questo motivo, i viola, potrebbero decidere di rimettersi al tavolo con i rossoblù, per trovare un nuovo accordo, la Fiorentina mira ad uno sconto sul cartellino. L’altra ipotesi esistente è quella di un nuovo prestito, per un ulteriore anno (dunque fino a giugno 2026).

Se l’1 luglio, Gudmundsson dovesse rientrare in Liguria, difficilmente resterà al Genoa, poiché il suo ingaggio, dopo l’approdo in viola, è schizzato in alto, raddoppiando (2,2 milioni netti) uscendo dai parametri del club del Grifone. Quindi, una nuova cessione in quel caso, pare essere l’unica soluzione possibile. Sirene dalla Premier League ma non solo, ci sono già diverse squadre interessate all’acquisto di Gudmundsson in estate, secondo La Gazzetta dello Sport in edicola.

In questa stagione ha collezionato 32 presenze, 1742 i minuti in campo, 8 i gol, 2 gli assist. In Serie A, l’islandese ha disputato 23 gare (16 dal primo minuto), 6 le reti siglate (uno ogni 211 minuti), percentuale realizzativa del 24%, 1 assist e 71% di dribbling riusciti. In Coppa Italia invece, solo 1 presenza per l’ex Genoa, 15 minuti in campo. In Conference League, Gudmundsson ha collezionato 8 presenze (5 dal primo minuto), 2 i gol (uno ogni 231 minuti), 33% di percentuale realizzativa e 1 assist.