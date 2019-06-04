La Fiorentina a Commisso, tra oggi e domani il closing. 165 milioni, mandato di vendita firmato il 26 maggio

In questi minuti a Milano il closing tra Rocco Commisso e i Della Valle per la vendita della Fiorentina. Nella sede Tod's milanese sono arrivati anche Joe Barone e Mario Cognigni.La giornalista Rai Sa...

In questi minuti a Milano il closing tra Rocco Commisso e i Della Valle per la vendita della Fiorentina. Nella sede Tod's milanese sono arrivati anche Joe Barone e Mario Cognigni.

La giornalista Rai Sara Meini ha parlato attraverso Facebook, questo il suo post:

"Mancano la data e l’orario per il Closing che si farà tra oggi e domani a Milano, poi Rocco Commisso diventerà il nuovo proprietario della Fiorentina. Il magnate americano ha pagato la società 165milioni. Della Valle ha firmato il mandato a vendere, il 26 maggio, ultima giornata del campionato. "