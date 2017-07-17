La Fiesole tuona: "A chi non piacerebbe sputarti in faccia, Bernardeschi gobbo di merda"
Ormai prossimo al trasferimento a Juventus, La Curva Fiesole appende uno striscione contro Bernardeschi allo Stadio Franchi
A cura di Redazione Labaroviola
17 luglio 2017 09:17
Nella notte è apparso sui cancelli del Franchi uno striscione della Curva Fiesole contro Federico Bernardeschi, ormai prossimo al trasferimento alla Juventus dopo aver comunicato la voglia di non rinnovare il contratto con la Fiorentina, questo il testo dello striscione: "A chi non piacerebbe sputarti in faccia. Bernardeschi gobbo di merda"