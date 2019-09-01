La famiglia Commisso e Barone sono sul terreno di gioco insieme ai calciatori viola per il sopralluogo

Il presidente viola Rocco Commisso con la sua famiglia e Joe Barone sono entrati sul terreno di gioco insieme ai calciatori viola per il consueto sopralluogo prima della sfida delle 20.45 contro il Ge...

Il presidente viola Rocco Commisso con la sua famiglia e Joe Barone sono entrati sul terreno di gioco insieme ai calciatori viola per il consueto sopralluogo prima della sfida delle 20.45 contro il Genoa. Tanti applausi e cori da parte dei tifosi per Commisso.