La famiglia Commisso e Barone sono sul terreno di gioco insieme ai calciatori viola per il sopralluogo
Il presidente viola Rocco Commisso con la sua famiglia e Joe Barone sono entrati sul terreno di gioco insieme ai calciatori viola per il consueto sopralluogo prima della sfida delle 20.45 contro il Ge...
A cura di Redazione Labaroviola
01 settembre 2019 20:50
Il presidente viola Rocco Commisso con la sua famiglia e Joe Barone sono entrati sul terreno di gioco insieme ai calciatori viola per il consueto sopralluogo prima della sfida delle 20.45 contro il Genoa. Tanti applausi e cori da parte dei tifosi per Commisso.