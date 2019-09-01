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La famiglia Commisso e Barone sono sul terreno di gioco insieme ai calciatori viola per il sopralluogo

Il presidente viola Rocco Commisso con la sua famiglia e Joe Barone sono entrati sul terreno di gioco insieme ai calciatori viola per il consueto sopralluogo prima della sfida delle 20.45 contro il Ge...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 settembre 2019 20:50
La famiglia Commisso e Barone sono sul terreno di gioco insieme ai calciatori viola per il sopralluogo -
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Il presidente viola Rocco Commisso con la sua famiglia e Joe Barone sono entrati sul terreno di gioco insieme ai calciatori viola per il consueto sopralluogo prima della sfida delle 20.45 contro il Genoa. Tanti applausi e cori da parte dei tifosi per Commisso.

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