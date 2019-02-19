La famiglia Chiesa vuole sia la Fiorentina a difendere il calciatore dal fango mediatico

La famiglia di Federico Chiesa non è intenzionata a farsi valere tramite vie legali. Federico è un patrimonio della Fiorentina, è compito della società che possiede il suo cartellino tutelarne l’immag...

La famiglia di Federico Chiesa non è intenzionata a farsi valere tramite vie legali. Federico è un patrimonio della Fiorentina, è compito della società che possiede il suo cartellino tutelarne l’immagine. Cosa che è prontamente successa al termine della partita di Ferrara.

Insomma, dopo qualche ora i toni si sono abbassati e i contorni della vicenda hanno iniziato a sfumarsi. Ma l’eco delle accuse rivolte a Chiesa è destinata a continuare. Proprio come i mugugni e i fischi che il talento viola riceve in tutti gli stadi di Italia quando subisce un fallo più o meno chiaro.

Il giorno libero concesso ieri da Pioli alla squadra tuttavia ha per- messo a Federico di staccare e rilassarsi qualche ora. Giusto il tempo di smaltire il fastidio e il malessere che la vicenda gli avrà causato. Proprio come quando fu Gasperini ad attaccarlo nell’episodio precedentemente incriminato.

Corriere fiorentino