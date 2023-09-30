La Curva Fiesole non ci sta: "Non andiamo in trasferta a Napoli. Prezzo folle, invitiamo a non andare"
Domenica 8 ottobre alle ore 20.45 ci sarà la sfida tra Napoli e Fiorentina, ma il tifo organizzato viola non sarà allo stadio Maradona, qui le motivazioniUNA VERGOGNA TUTTA NAPOLETANAhttps://www.labar...
A cura di Redazione Labaroviola
30 settembre 2023 21:23
Domenica 8 ottobre alle ore 20.45 ci sarà la sfida tra Napoli e Fiorentina, ma il tifo organizzato viola non sarà allo stadio Maradona, qui le motivazioni
https://www.labaroviola.com/il-napoli-si-dice-moderno-perche-usa-tiktok-poi-settore-ospiti-a-41-euro-e-niente-vendita-online-una-vergogna/224998/