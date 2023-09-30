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La Curva Fiesole non ci sta: "Non andiamo in trasferta a Napoli. Prezzo folle, invitiamo a non andare"

Domenica 8 ottobre alle ore 20.45 ci sarà la sfida tra Napoli e Fiorentina, ma il tifo organizzato viola non sarà allo stadio Maradona, qui le motivazioniUNA VERGOGNA TUTTA NAPOLETANAhttps://www.labar...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 settembre 2023 21:23
La Curva Fiesole non ci sta: "Non andiamo in trasferta a Napoli. Prezzo folle, invitiamo a non andare" - Firenze, stadio A.Franchi, 21.01.2023, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 21.01.2023, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 27.04.2023, Fiorentina-Cremonese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Domenica 8 ottobre alle ore 20.45 ci sarà la sfida tra Napoli e Fiorentina, ma il tifo organizzato viola non sarà allo stadio Maradona, qui le motivazioni

La Curva Fiesole non ci sta: "Non andiamo in trasferta a Napoli. Prezzo folle, invitiamo a non andare"

UNA VERGOGNA TUTTA NAPOLETANA

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