La Curva Fiesole canta: “Palladino salta la panchina”. Applausi da tutto lo stadio a favore della Curva

La Fiorentina ha fallito i 3 obiettivi stagionali: Coppa Italia, Conference e accesso all’Europa League. Cosi i tifosi hanno detto basta ed hanno contestato apertamente il tecnico viola. Prima della partita, al momento in cui lo speaker ha nominato il nome di Raffaele Palladino, lo stadio ha fischiato. Nel corso del primo tempo, oltre lo striscione, “Palladino-Pradè accoppiata perdente sparite per il bene della nostra gente” è stato fatto ripetutamente il coro: “Palladino salta la panchina” con il resto dello stadio che ha applaudito il coro dei tifosi in Curva.