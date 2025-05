La curva dell’Udinese: “Chiudiamo in bellezza!”. Domenica sarà tutto tranne che una passeggiata

Domenica sarà l’ultima partita di campionato, ma non sarà un turno “passeggiata”. L’Inter e il Napoli si giocano lo scudetto rispettivamente col Como e col Cagliari, la lotta salvezza è ancora aperta per due posizioni su tre e la corsa per L’Europa non ha ancora stabilito chi andrà in Champions, Europa League e Conference tra Juve, Roma e Lazio. Volendo far ancora fede alla matematica anche la Fiorentina sarebbe ancora in pista per qualificarsi alla Conference ma, realisticamente parlando, le possibilità che ciò accada solo veramente esigue. La squadra di Palladino Domenica sarà a Udine per affrontare l’Udinese, una squadra che galleggia a metà classifica da inizio anno, e che non ha alcun obbiettivo cocente da tentare di raggiungere. I friulani faranno quindi un regalo alla Fiorentina “scansandosi”? Non scherziamo. Qualche giorno fa il presidente della squadra bianconera ha detto pubblicamente di “voler chiudere bene il campionato con Juve e Fiorentina” e, a rincarare la dose, il tifo organizzato dell’Udinese ha fatto appello su Facebook a tutti i tifosi friulani: “Ultima giornata di campionato, noi chiudiamo in bellezza. Alziamo i nostri colori, tutti in curva con sciarpe e bandiere”. Il clima partita sarà festoso e i padroni di casa saranno vogliosi di far bella figura davanti ai loro tifosi per l’ultima gara in casa: l’Udinese giocherà come se fosse una partita importante, complicando sicuramente i piani della Fiorentina. Se le possibilità di andare in Conference erano già basse, ora lo sono ancora di più.