La coperta è corta: la Fiorentina ha bisogno di un bomber. Scatta il dualismo Jovic Cabral, ma è davvero necessario?

La Fiorentina ha necessità di un bomber prolifico. Dato che a gennaio questo non è arrivato, la squadra viola dovrà fare di necessità virtù da qui alla fine del campionato.

Le ultime prestazioni, tanto di Jovic come di Cabral, fanno ben sperare. La svolta potrebbe essere arrivata davvero a Braga, con ottime prestazioni da parte di entrambi. Italiano, durante la sfida di ieri contro l’Empoli però, ha preferito non osare e quindi non ha schierato i due attaccanti insieme, come magari molti tifosi poteva aspettarsi data la situazione complicata in campo. Dato che entrambi sono in trend positivo, e complici gli impegni sia di Coppa Italia che di Conference, è lecito aspettarsi un dualismo più acceso. Ma è davvero necessario? Quanto potrebbe essere utile “rischiare” una coppia di attacco formata da entrambi? Quanto “peggio” potrebbe fare la Fiorentina se facesse così?

Tutte domande lecite, ma un dato è certo: la coperta è corta, come si suol dire. Questo perché manca attualmente in rosa un attaccante che possa garantire un numero consistente (e necessario) per la Viola dato il triplice impegno e data la voglia di onorarli tutti il più possibile. Non resta che sperare che uno dei due nostri attaccanti possa sbloccarsi definitivamente, ma il tempo stringe.

