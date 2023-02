Italiano: “Jovic o Cabral? Meritavano entrambi, l’importante è che ci aiutino a vincere le gare”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Vincenzo Italiano ha così parlato a pochi minuti da Fiorentina–Empoli, soffermandosi sulla scelta dell’attaccanti: “Oggi è stato difficile, entrambi meritavano di essere in campo. Mi è piaciuto tantissimo lo spirito di chi è subentrato, in particolare di Cabral. Se tutti mettiamo dentro questo modo di agire, soprattutto i subentrati che riescono a incidere in questa maniera, possiamo fare veramente la differenza. Che sia uno o l’altro dall’inizio, l’importante è che ci aiutino a vincere le gare”.