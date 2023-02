FORM.UFFICIALE: IN DIFESA TORNA QUARTA, TERZIC E VENUTI TITOLARI. BARAK TREQUARTISTA

La Fiorentina torna in campo contro l’Empoli dopo aver battuto il Braga in Conference League. Il tecnico viola Vincenzo Italiano recupera Sottil che torna tra i convocati, insieme con Brekalo, rimasto a Firenze giovedi scorso per recuperare dalla migliore condizione. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

Terracciano, Venuti, Milenkovic, Quarta, Terzic, Amrabat, Mandragora, Barak, Nico Gonzalez, Saponara, Jovic

