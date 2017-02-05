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La Cina su Borja Valero, 15 milioni alla Fiorentina, 10 all'anno al calciatore. Borja dice no

Sirene anche per Borja Valero. Il club di Pellegrini e Lavezzi ha fatto una grande offerta per il centrocampista spagnolo che però ha detto subito no

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 febbraio 2017 13:36
La Cina su Borja Valero, 15 milioni alla Fiorentina, 10 all'anno al calciatore. Borja dice no - Firenze, stadio Artemio Franchi, 18.09.2016, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 18.09.2016, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato dalla Repubblica il club cinese del Hebei Fortune, allenato da Manuel Pellegrini e club dove milita Lavezzi, ha fatto un grande offerta per portare in Cina Borja Valero. L'offerta è stata di 15 milioni per la Fiorentina con un contratto pronto da 10 milioni l'anno per il centrocampista spagnolo. Subito è arrivato il rifiuto netto di Borja Valero desideroso di restare a giocare nella Fiorentina.

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