La carica dei 30.000 per il derby dell’Appennino: 2mila i tifosi del Bologna al Franchi

L’entusiasmo generato dalla Coppa Italia come trampolino di lancio in campionato. La speranza dei tifosi della Fiorentina è questa ed anche oggi assieperanno il Franchi con l’obiettivo di rilanciarsi pure in campionato. La marea viola è pronta a sostenere i ragazzi di Italiano. Lo ha sempre fatto, la media presenze di quest’anno, nelle partite di campionato, è impressionante. Il dato parla di 32.028 spettatori/partita, con picchi verso l’alto nei big match (oltre 36mila presenze con Inter e Juventus). Insomma, il Franchi sta dando un contributo davvero significativo e nelle dieci partite interne di Serie A ha messo insieme la bellezza di circa 320mila tifosi.La carica dei 30mila, dunque, non mancherà neanche oggi, segno che per il singolo match sono stati acquistati (a ieri sera) poco meno di 10mila biglietti.

La giornata soleggiata di oggi può senz’altro contribuire ad incrementare il dato convincendo gli indecisi e sono ancora diversi i settori disponibili all’acquisto. I più richiesti restano la Curva Fiesole ed i due Parterre di Tribuna e Maratona. Il feeling fra la squadra e il pubblico viola, dunque, non conosce flessioni, anche alla viglia di un match assolutamente importante, ma obiettivamente non di cartello come contro le bigIl dato presenze finale sarà formato anche dal settore ospiti. Da Bologna è pronto l’esodo dei tifosi rossoblu, entusiasti di arrivare al Derby dell’Appennino con due punti in più della Fiorentina. Il ‘Formaggino’ è ormai sold out da giorni, in mattinata si metteranno in marcia circa 2 mila tifosi bolognesi. Lo scrive La Nazione.

