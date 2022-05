La carica dei 30.000 per Fiorentina-Roma: i tifosi viola sono pronti ad essere il 12° uomo

L’appello, mister Italiano, l’ha lanciato forte e chiaro in conferenza stampa: domani sera serve il ‘Franchi’ delle grandi occasioni. Quello capace di trascinare la squadra contro tutti e tutto. La Fiorentina ha bisogno del suo popolo nel momento più delicato della stagione. La sfida contro gli uomini di Mourinho è diventata la partita più importante dell’anno per continuare ad inseguire il sogno europeo. Dalla Capitale arriveranno in 2.000. Settore ospiti sold out ancor prima della vittoria contro il Leicester, segno che la gara del ‘Franchi’ è molto attesa anche sulla sponda giallorossa. La Fiorentina ha caricato l’evento a livello mediatico fin da martedì scorso, quando sono stati messi in vendita i biglietti in prelazione per i possessori della InViola Card Gold. «Tre partite ci separano dal nostro sogno. Riempiamo lo stadio!!». Slogan diretto, grafiche e video motivazionali a corredo sui social network per convincere gli indecisi.

Il dato parla di circa 10.000 biglietti venduti, da aggiungere ai quasi 12.000 abbonamenti sottoscritti per tutta la stagione. La somma porta dritti (a ieri pomeriggio) a quota 22.000 tifosi viola sugli spalti, anche se l’obiettivo è più ambizioso, con due giorni pieni di vendita on-line ancora a disposizione. Il club viola spera in un’accelerata. Il traguardo delle 30.000 presenze è alla portata della tifoseria gigliata, ma il ritmo di vendita non dovrà subire frenate nelle prossime ore. Risultano disponibili biglietti in tutti i settori, compresa la Fiesole. I parterre di tribuna e di maratona sono quelli più vicini all’esaurimento. Tutti gli altri settori hanno ancora (seppur bassa) disponibilità, mentre in tribuna laterale sono disponibili la maggior parte dei posti rimasti liberi. Alla fine il colpo d’occhio sarà quello di sempre, con il ‘Franchi’ pronto a far di tutto per spingere i ragazzi di Italiano. Lo scrive La Nazione.

