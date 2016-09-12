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La bomba d'acqua di Genova? Il salvagente di Paulo Sousa

Il diluvio ha tolto la Viola dall'impasse: Genoa superiore fino a lì

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 settembre 2016 10:45
La bomba d'acqua di Genova? Il salvagente di Paulo Sousa -
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La bomba d'acqua di Genova? E' stata un salvagente per Sousa. Questa l'analisi dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino. La Fiorentina - prosegue il quotidiano - si trovava in enorme difficoltà contro un Genoa veloce e grintoso, fatto ad immagine e somiglianza del tecnico Ivan Juric. Prima della sospensione Laxalt ha colpito una traversa e le contromisure viola si sono limitate al lancio lungo verso l'isolatissimo Kalinic, senza che ciò sortisse alcun effetto. Che si andasse verso una sconfitta non può essere certo, ma di sicuro per quello che si è giocato l'idea di fondo è stata questa. Così Sousa si è salvato e potrà rigiocarsela, magari invertendo tutto.

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