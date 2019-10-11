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L. Ferragamo: "Vorrei il nuovo stadio a Firenze ma in tempi brevi come chiede Commisso"

Queste le parole rilasciate a La Repubblica da Leonardo Ferragamo componente della famiglia ed AD della Lungarno Alberghi: "Vorrei il nuovo stadio a Firenze. Sono tifoso della Fiorentina fin da piccol...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 ottobre 2019 15:08
L. Ferragamo: "Vorrei il nuovo stadio a Firenze ma in tempi brevi come chiede Commisso" -
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Queste le parole rilasciate a La Repubblica da Leonardo Ferragamo componente della famiglia ed AD della Lungarno Alberghi: "Vorrei il nuovo stadio a Firenze. Sono tifoso della Fiorentina fin da piccolo, come del resto lo siamo tutti noi Ferragamo che amiamo questa città. Non riesco a non confessare che lo stadio lo voglio qui a Firenze, mi viene dal cuore e dalla testa. Però da un lato ha ragione Commisso, il tempo è un importantissimo fattore per il successo di cui si tiene conto sempre troppo poco. Quindi dico che si faccia a Firenze, non importa dove ma presto".

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