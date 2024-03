Kouame torna di nuovo in pista: non ci sarà con la Roma ma a breve sarà in gruppo

«Back on track», ovvero «Di nuovo in pista», finalmente verrebbe da dire. Christian Kouame è tornato ad allenarsi in palestra dopo il virus malarico contratto durante la partecipazione alla Coppa d’Africa e manifestatosi nei primi giorni dopo il rientro a Firenze. L’attaccante ivoriano (ultima partita in viola il 29 dicembre contro il Torino), ha smaltito l’infezione e ha avuto l’idoneità sportiva per ricominciare ad allenarsi. Non ci sarà contro la Roma, ma a breve tornerà in gruppo. Lo riporta La Nazione.

