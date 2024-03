Napoli e Torino non si fanno male e pareggiano. Azzurri a +2 sulla Fiorentina, granata dietro di 4 punti

È terminato con un pareggio per 1 a 1 l’anticipo di Serie A tra Napoli e Torino, e tutto sommato questa è una buona notizia per la Fiorentina. Infatti, il Napoli sale a 44 punti, ma la Fiorentina potrà nuovamente scavalcare i campioni d’Italia in carica vincendo lo scontro diretto contro la Roma, raggiungendo così quota 45. D’altro canto, il Torino sale a 38, rimanendo dietro di quattro lunghezze dalla banda Italiano. In ogni caso, la classifica resta corta, e la lotta per un piazzamento europeo si intensifica con l’avvicinarsi della fine del campionato.

Per quanto riguarda la partita, il pareggio è probabilmente il risultato più giusto, nonostante i padroni di casa ci abbiano provato fino alla fine, spinti dall’energia del proprio pubblico. Succede tutto nel secondo tempo, con il Napoli che è passato in vantaggio al 61esimo grazie a un gran gol di Kvaratskhelia. La risposta del Torino, però, non ha tardato ad arrivare, con Sanabria che ha pareggiato con una splendida acrobazia al 64esimo. Nel finale, i campani hanno provato a regalare i 3 punti a mister Calzona, ma i granata sono riusciti a respingere tutti gli assalti, portando a Torino un ottimo punto su un campo ostico.

