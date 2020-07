Kouame: “Spero di giocare la Champions e di vincere qualche trofeo con la Fiorentina”

“Grandissima emozione tornare in campo – ha detto Christian Kouame a Tuttosport -. A gennaio quando sono arrivato a Firenze, pensavo di esordire la prossima stagione. Torino? Buona squadra, ci aspetta una gara difficile ma vogliamo vincere. Belotti è un grande campione, il mio primo gol in viola vorrei dedicarlo alla mia famiglia e a chi mi ha sostenuto così come alla Fiorentina che ha creduto in me nonostante l’infortunio subito. Sogno un gol decisivo sotto la Fiesole stracolma di tifosi. La 9 fu la maglia di Batistuta, grande responsabilità. Siamo un bel gruppo, spero di giocare la Champions League e di vincere qualche trofeo”.