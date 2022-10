Kouamé: “Siamo contenti, passare il girone era importante. Ora vogliamo rialzarci anche in campionato”

Dopo la vittoria per 2-1 contro il Basaksehir, ai microfoni del sito ufficiale della Fiorentina, è intervenuto Christian Kouamé: “Sono contento, se partecipo così vuol dire che sto facendo un bel lavoro per la squadra”.

EUROGOL SFIORATO “Ci ho provato, ho visto la palla rimbalzare e, ricordando un gol di Drogba contro l’Everton, non ci ho pensato e ho calciato. Siamo contenti della vittoria perché passare il girone era importante. In campionato non stiamo passando un gran momento, speriamo di poter migliorare anche lì“.

PRESTAZIONE SQUADRA “Siamo stati attenti in tutte le fasi. Abbiamo studiato gli avversari e non era una partita semplice. Oggi abbiamo vinto ma stiamo pensando già alla prossima partita”.