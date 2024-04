Kouame ripaga la fiducia di Italiano. Sottil insufficiente, se la prende un po’ con tutti 

A Salerno spicca la prestazione di Kouamè che segna un gol da attaccante vero. Le premesse non sono delle migliori, visto che spreca un’occasione clamorosa. L’ex Genoa però non si fa condizionare dall’errore e trova un gol bellissimo che ripaga la fiducia di Italiano. Chi invece non convince è Riccardo Sottil. La sfida con l’amico Pierozzi dovrebbe esaltarlo eppure non è così. Perde tutti i duelli, non si rende mai pericoloso e se la prende un po’ con tutti. Troppo nervoso, gioca una gara insufficiente. Lo scrive La Nazione.

