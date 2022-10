Kouamè: “Ringrazio Italiano e la Fiorentina che mi hanno dato fiducia. Li sto ripagando”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante della Fiorentina, Christian Kouamé, ha così commentato il successo dei viola per 5-1 sugli Hearts: “Quando sono tornato a Firenze non sapevo di rimanere. Ho lavorato perché ho detto che se fossi andato via sarei dovuto essere pronto, stessa cosa se fossi rimasto. Non sapevo se avrei giocato da titolare. Io ho sempre lavorato, ringrazio il mister e la società che mi hanno dato fiducia e li sto ripagando. E questa cosa mi fa star bene. La tranquilla è quello che ci sta mancando. Quando giochiamo così sereni facciamo tutto. In Scozia l’abbiamo portata a casa facendo così. Lunedì ci è mancato quello. Nei primi cinque minuti abbiamo avuto occasioni e le abbiamo sbagliate. Noi dovevamo continuare a giocare come oggi per portare il risultato a casa. Dobbiamo fare punti il prima possibile in campionato”.

EPISODIO RIGORE NICO GONZALEZ “Nico aveva fatto gol e gli avevo chiesto se mi faceva segnare anche a me. Lui è il rigorista e il mister ha voluto lo tirasse lui e non ci sono problemi. Avevamo bisogno di lui, ora che è rientrato dobbiamo aiutarlo bene”.

RUOLO DI ESTERNO “A dire la verità era un ruolo che non mi piaceva prima. Il mister in ritiro mi ha messo lì e avevo voglia di dimostrare. Il mister mi chiede cose semplici, sono attaccante e non un esterno. Devo ragionare da attaccante, stare in area di rigore e dare una mano al centravanti. Io cerco di mettermi a disposizione della squadra e fare le cose che chiede il mister”.

BIRAGHI: “LE PRESTAZIONI CI SONO SEMPRE STATE. ORA DOBBIAMO TROVARE CONTINUITÀ NEI RISULTATI”