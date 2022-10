Biraghi: “Le prestazioni ci sono sempre state. Ora dobbiamo trovare continuità nei risultati”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha così commentato il successo per 5-1 sugli Hearts: “E’ quello che volevamo. Ora c’è da trovare continuità di risultati. Sembra facile dirlo ma le prestazioni ci sono sempre state. Con la Lazio abbiamo avuto due occasioni nei primi minuti che se le sblocchi le partite si indirizzano diversamente. Dobbiamo continuare su questo metodo di gioco, credere in quello che facciamo e trovare un po’ più di cinismo davanti ed evitare gol che sono evitabili. Poi la strada è questa. Questione mentale? Sì. E’ questione magari di attenzione e giocare palloni come se fossero gli ultimi della carriera. Se c’è la palla da fare gol bisogna cercare mentalmente prima e tecnicamente poi di farlo”. Infine, ha commentato così l’episodio del rigore tra Nico Gonzalez e Christian Kouamé: “Io non c’entro niente stavolta. Io sono andato a bere perché ero stanco. Sapevo che voleva tirarlo Kouamé ma poi l’ha tirato Nico, è il nostro rigorista e sono contento che ha ritrovato gol e minutaggio”.