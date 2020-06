“Ho una voglia fortissima di tornare da protagonista – ha detto al Corriere dello Sport Christian Kouamé – non voglio affrettare i tempi perchè non voglio correre alcun rischio, non nego che mi piacerebbe davvero tanto riuscire ad indossare per la prima volta la 9 viola. Commisso mi chiamò e mi disse che era resto colpito da me alla seconda giornata di campionato quando con il Genoa vincemmo contro la Fiorentina grazie ad un mio gol”.