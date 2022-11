Kouamé no stop: sempre titolare da quando la Fiorentina ha deciso di tenerlo, Italiano ci ha puntato subito 

Da sicuro partente a giocatore fondamentale per questa Fiorentina: la parabola di Christian Kouame, considerando gli ultimi tre mesi, è impressionante. In estate l’attaccante ivoriano sembrava destinato a lasciare Firenze dopo l’ottima esperienza in prestito all’Anderlecht. Un altro prestito o un addio a titolo definitivo, non sembravano esserci molte altre strade.

Poi invece, con il passare delle settimane, la possibilità di una sua permanenza è diventatata concreta. Dopo averlo lasciato fuori nelle amichevoli estive, Italiano ha puntato su Kouamé fin da Fiorentina-Cremonese (prima partita ufficiale della stagione), dandogli una maglia da titolare. Da lì è iniziata la scalata del classe 1997, che adesso è un giocatore imprescindibile per questa squadra, complici le prolungate assenze di Nico Gonzalez e Sottil. Domenica, a La Spezia, per Kouame è arrivata la nona presenza consecutiva da titolare: 6 partite di campionato e 3 di Conference League. Nove partite impreziosite da 2 gol e 6 assist. Lo scrive La Nazione.

