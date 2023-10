Kouamè: “Esulto così per le troppe critiche sentite in nazionale. Porto le lenti a contatto grazie a mia madre”

Christian Kouame ha parlato ai media ufficiali della Fiorentina, queste le sue parole:

“La Fiorentina ormai è diventata casa mia, mi hanno preso in un momento difficile della mia carriera quando mi sono fatto male, per me è una famiglia.

Occhiali? Ho portato mia madre a fare una visita oculistica, così ho approfittato ed ho fatto anche io la visita per vedere come ero messo, mi è stato detto che dovevo portare anche io gli occhialie così ho iniziato a usare le lenti a contatto.

Ho diverse famiglie qui, ho la mia famiglia in Costa D’Avorio, ho una famiglia a Prato, ho la mia famiglia con i miei figli e poi la Fiorentina è un’altra famiglia.

La mia esultanza nasce in nazionale, ho fatto gol e mi è venuto spontaneo esultare con questo gesto perché erano state dette tante cose”

ANTOGNONI E IL RETROSCENA SUL VIOLA PARK