Kouamè escluso da Italiano, indizio di mercato, il suo futuro potrebbe essere proprio all’Empoli

Christian Kouamè sembrava essere un esubero in casa Fiorentina in questa estate ma le due partite giocate nelle prime due gare ufficiali disputate hanno dimostrato come, in questo momento, Vincenzo Italiano punti molto sull’attaccante ivoriano, schierato titolare contro la Cremonese fornendo una grande prestazione arricchita da un bell’assist per Bonaventura, poi è stato messo in campo anche nell’andata di Conference League contro il Twente. Oggi non è stato schierato, anche un po’ a sorpresa data la sua forma brillante, ma dietro questa scelta potrebbe esserci un’indicazione di mercato, Kouamè infatti è molto vicino all’Empoli, come raccontato questa mattina da Alfredo Pedullà.

EMPOLI FORTE SU KOUAME, LE ULTIME DA PEDULLA’