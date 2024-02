Kouame dovrebbe tornare a Firenze sabato, difficile che sia disponibile per Empoli-Fiorentina

Christian Kouame, domenica scorsa ha festeggiato la vittoria della Coppa d’Africa della sua Costa d’Avorio, pur non avendo preso parte all’ultimo atto, la finale di Abidjan contro la Nigeria vinta 2-1 in rimonta grazie al gol di Haller che ha scritto una bella pagina di storia da raccontare. Per l’attaccante classe 1997 il giorno preciso per il rientro dovrebbe essere quello di sabato, difficile la sua presenza tra i convocati del match contro l’Empoli di domenica pomeriggio.

