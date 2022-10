Kouamé: “A Moena ero arrabbiato perché non giocavo. Poi Italiano ha creduto in me, col Napoli la svolta”

Durante la lunga intervista rilasciata a Dazn, Christian Kouamé è tornato a parlare del ritiro di Moena e la permanenza alla Fiorentina: “A Moena non avevo giocato e pensavo che il mister avesse preso già la sua decisione. Ero anche un po’ inc***to perché non giocavo. Poi le cose sono cambiate, anche il mio agente diceva che Italiano era felice di me, ma io non lo vedevo. Tornati dall’Austria ho detto a me stesso che mi sarei dovuto impegnare al massimo per giocarmi le mie carte. Mi sono convinto a rimanere dopo la partita con il Napoli, perché ho parlato col mister e con la dirigenza e mi hanno confermato che mi volevano qua”.