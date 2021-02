CorSport, Kokorin-Ribery è tempo di magie: il russo aspetta ancora il transfer, poi la convocazione

Malcuit, Ribery e Kokorin. Ecco il nuovo inedito triangolo che i tifosi viola stanno iniziando a godersi. Nella seduta di lavoro di ieri mattina al centro sportivo la Fiorentina ha infatti postato sui social un video di un’azione in partitella con scambio veloce fra il nuovo terzino che crossava dalla destra, Franck al centro dell’area che serviva spregevolmente il russo che a sua volta insaccava. Per Malcuit e Kokorin non c’è tempo da perdere ed è necessario trovare in fretta la condizione che è la strada migliore per diventare subito protagonisti. Il calciatore russo sta ancora aspettando il transfer e che l’iter si completi del tutto, a quel punto la convocazione sarà probabile per la sfida ai nerazzurri. Lo riporta il Corriere dello Sport.

