Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, in Serie A nella stagione 2020/21 si sono spesi 849,98 milioni di euro. La Fiorentina al termine delle due sessioni di mercato ha acquistato per 48,2 milioni di euro, ed ha ceduto per 54,2 milioni. Il saldo in attivo è dunque di 6 milioni.

LEGGI ANCHE, TUTTOSPORT, IL MERCATO DELLA FIORENTINA È DA 5,5: IL BILANCIO TRA ACQUISTI E CESSIONI