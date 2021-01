Kokorin prova a correre contro il tempo: il suo obiettivo è essere in panchina contro l’Inter

Obiettivo Inter. Con tutti i distinguo necessari ed inevitabili che nel caso di Kokorin vanno letti come difficoltà di raggiungere una condizione atletica minima per essere della partita. Che non avverrà comunque in tempo per la sfida ai nerazzurri di Conte ma quella rimane il punto di arrivo per il punto di partenza dell’attaccante dentro al campionato di Serie A.

Per Sasha Kokorin ancora no e la panchina con l’Inter è un progetto affascinate, però tutto da realizzare anche se l’occasione servirebbe per fargli prendere confidenza con le dinamiche del gruppo al cospetto di uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Lo riporta il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CAIRO NON CI STA: “TORINO-FIORENTINA? C’ERA UN RIGORE PER NOI, ABBIAMO PRESO UN GOL DA POLLI”