Kokorin, ancora rimandato il suo rientro in gruppo. Igor, presto convocabile da Iachini

La Nazione, riporta delle condizioni fisiche di Aleksandr Kokorin. Il quale ancora non si sta allenando con il gruppo e prosegue il suo lavoro differenziato. Il giocatore è fermo per lesione muscolare dalla partita contro la Roma, datata 3 marzo. Sta seguendo ancora un programma di lavoro personalizzato e non sarà disponibile né questo sabato contro il Sassuolo, né per la partita seguente contro il Verona. Ottime notizie per quanto riguarda Igor, il difensore sta per rientrare in gruppo e presto sarà convocabile da Iachini.

BASILE: “SONO PERPLESSO SULL’ASPETTO TECNICO DI GATTUSO”