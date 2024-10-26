Kean vuole tornare con la Roma, cresce l’ottimismo ma il dubbio resterà fino all’ultimo

Ora vuole recuperare il prima possibile e ritrovare il gol per essere ancora decisivo

Archiviata la pratica San Gallo, la Fiorentina si rituffa nel campionato con il dubbio Kean. E l'alleato migliore... è proprio Kean. Il suo fisico gli consente di recuperare più in fretta e anche alla ripresa degli allenamenti ha provato a forzare il rientro. Il dubbio resterà fino all'ultimo, ma rispetto ai giorni scorsi cresce l'ottimismo.

L'ex Juve ha una consapevolezza mai vista e ha capito come sia entrato nella stagione della verità.

Ora vuole recuperare il prima possibile e ritrovare il gol per essere ancora decisivo. L'attaccante non ha giocato giovedì in coppa e per fortuna non c'è stato bisogno di lui: tempo prezioso destinato a curarsi dopo l'infortunio di Lecce, ma resta imprescindibile per la squadra. Si proverà a recuperare fino all'ultimo il centravanti per il match con la Roma: un po' perché non c'è un vero sostituto, un po' perché le sue caratteristiche fanno la differenza.

E l'alleato migliore... è proprio Kean. Il suo fisico gli consente di recuperare più in fretta e anche alla ripresa degli allenamenti ha provato a forzare il rientro. Il dubbio resterà fino all'ultimo, ma rispetto ai giorni scorsi cresce l'ottimismo. L'ex Juve ha una consapevolezza mai vista e ha capito come sia entrato nella stagione della verità. Ora vuole recuperare il prima possibile e ritrovare il gol per essere ancora decisivo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/repubblica-bove-e-il-tuttofare-della-fiorentina-palladino-non-ci-rinuncia-mai-scende-sempre-in-campo/274055/