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Kean proverà ad esserci domani contro la Roma. Oggi l’allenamento decisivo 

La Fiorentina è rientrata ieri pomeriggio dalla Svizzera

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 ottobre 2024 09:24
Kean proverà ad esserci domani contro la Roma. Oggi l’allenamento decisivo  - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina è rientrata dalla Svizzera nel pomeriggio di ieri. Il gruppo gigliato ha varcato il cancello intorno alle 15.30. L'allenamento pomeridiano è stato di scarico per chi ha giocato, mentre gli altri hanno cominciato a mettere nel mirino la Roma. Palladino mischierà nuovamente le carte. E dal 1' minuto è atteso il ritorno di tutti i titolari. Il nodo da sciogliere riguarda la presenza dal 1' di Moise Kean. L'allenamento di oggi sarà decisivo. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/repubblica-bove-e-il-tuttofare-della-fiorentina-palladino-non-ci-rinuncia-mai-scende-sempre-in-campo/274055/

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