Kean: "Prima di arrivare alla Fiorentina ho visto i video di Toni e Batistuta, i tifosi ti danno calore assoluto"

Kean ha concesso una lunga intervista a The atlethic, queste le parole dell'attaccante della Fiorentina reduce dalla tripletta siglata contro il Verona:Arrivare primo in classifica marcatori battendo...

Kean ha concesso una lunga intervista a The atlethic, queste le parole dell'attaccante della Fiorentina reduce dalla tripletta siglata contro il Verona:

Arrivare primo in classifica marcatori battendo Retegui?

"Perché no? Sicuramente è qualcosa da cui traggo motivazione ed è tra i miei obbiettivi. Mi piacciono le sfide, e quella tra me e Retegui è fantastica perché è bello avere un po' di sfida. Se non hai nessuno che ti spinge, non è così motivante".

L'arrivo a Firenze

"Sono cambiate così tante cose da quando sono arrivato qui", dice Kean. "Le prospettive che ho. Firenze, come città, crede in me e questo mi ha dato quel qualcosa in più per migliorare e fare bene. Ho guardato alcuni video di Batistuta e (Luca) Toni quando sono arrivato. Firenze è sempre stata una grande città del calcio e questo significa molto per me. I tifosi ti prendono davvero nel cuore. Ci tengono alla maglia. Ti danno calore assoluto. Quest'anno per me è molto importante dimostrare il mio valore, ero reduce da un anno non facile ".

Gli idoli con cui sei cresciuto?

"Mi è sempre piaciuto Ronaldo O Fenomeno, in particolare il divertimento che metteva nel suo gioco. Quando iniziava a fare i suoi step-over sapevi che avrebbe battuto il suo avversario. Mi è sempre piaciuta la facilità con cui li faceva. Anche Obafemi Martins è stato uno dei miei primi idoli. Mi ispirava molto. Amavo la sua determinazione, il modo in cui attaccava la porta, la fame con cui giocava. In giardino, ho cercato di essere un mix di entrambi".

Il figlio di Martins ha esordito in coppa Italia

L'ho visto", dice Kean, emozionato. "Sembra ieri che guardavo i video di suo padre. Ti fa capire quanto velocemente vola il tempo".

L'infanzia nei campi di Asti

"Mi piaceva ottenere una reazione dalla gente. Cercavo sempre di fare tunnel, fare dribbling e fare spettacolo. È diverso quando arrivi in ​​Serie A. È più maturo. Ma ci sono ancora momenti in cui ho voglia di provare qualcosa e fare spettacolo. Ecco perché la gente viene a guardare e paga i biglietti. I bambini vengono alle partite e devi intrattenerli. Ecco come la vedo io. Giocavamo tornei all'oratorio dove c'erano forse cinque dei miei compagni e giocavamo a calcetto. C'era una somma di denaro e se vincevi, te ne portavi via una parte. Diciamo che mettevi 5 € a testa per organizzare il torneo, e poi vincevi 5 € a testa. Ho giocato un po' per il Senegal, per il Marocco, per il Perù e un po' per l'Italia. Ero il più piccolo".

Il periodo alla Juventus

"La Juventus mi ha insegnato molta disciplina. Mi hanno preso dal nulla. Ero un ragazzino di strada e mi hanno insegnato molto. Ho lasciato casa presto e loro erano più di una famiglia per me. Mi hanno buttato in prima squadra a 16 anni ed è stato un sogno".

L'esperienza all'Everton

Di tutte le esperienze che ho avuto, non mi sentirete mai dire che ne ho avuta una brutta. Trovo aspetti positivi in ​​tutte. Se non avessi trascorso quell'anno all'Everton non avrei imparato le cose che ho imparato lì. Sono stato un po' sfortunato. Ci sono andato pensando di giocare un po' di più. Avevo 19 anni. Sono arrivato dalla Juve e pensavo di fare scintille. Sfortunatamente, non è andata così. Abbiamo cambiato tre allenatori quell'anno e mentalmente... era tutto nuovo per me. Ero in Inghilterra, era un ambiente nuovo. Erano così abituati a non vedere il sole che facevano barbecue sulla spiaggia in inverno erano in maniche corte in inverno. Mi sono detto: "Queste persone sono fuori di testa". "Ma l'Inghilterra mi ha fatto imparare molto su me stesso. Sono maturato molto. Quando sono arrivato lì non giocavo molto. Pensavo: 'Come faccio a non entrare in questa squadra, all'Everton?' Mentalmente, mi ha fatto evolvere. Non giocavo ed è stato nei momenti bui che ho capito che dovevo stringere i denti e allenarmi ancora di più. Poi è arrivata la possibilità di andare al PSG (in prestito), mi sono trasferito lì e ho tirato fuori tutto quello che potevo. Non giocavo all'Everton e sapevo che dovevo dare il triplo. Ecco come è andata."

Giocare con Mbappè e Neymar

"Si può imparare solo stando accanto a campioni come Mbappé e Neymar", dice Kean. "Anche se non vuoi imparare, solo guardandoli, impari. Anche se dovessi pensare, 'Non c'è niente che io possa prendere da loro'. Li guardi e vedi cose che non sono normali e pensi tra te e te, 'Voglio provare a farlo'. Sono stato davvero fortunato a giocare con loro e mi hanno insegnato molto, in particolare Mbappé e Ney. Non erano solo loro. C'erano altri come Leandro Paredes , Marquinhos e Presnel Kimpembe. Sapevano che non era andata bene per me all'Everton e mi hanno aiutato. Ti giuro che erano delle persone fantastiche, fantastiche , tutte di cuore. Ho sentito l'amore intorno a me e ho fatto bene per questo. Solo mostrandomi l'80 percento di quello che facevano ogni giorno mi ha fatto desiderare di fare bene. Quando hai persone intorno a te che si preoccupano per te e credono in te, significa molto.

Il rapporto con la Nazionale

Tengo molto alla nazionale", dice Kean. Mi ha fatto male non essere arrivato alla finale per Euro 2020 e non essere riuscito a partecipare al torneo la scorsa estate. Come ho detto, è una cosa da cui ho imparato anch'io. Devo dimostrare di meritare di essere lì. Ogni volta che giochi per l'Italia devi sudare e dimostrare quanto sia importante indossare quella maglia, "Voglio solo scendere in campo, segnare gol e qualsiasi cosa ne venga fuori, arriverà non mi pongo limiti"

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