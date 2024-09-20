Kean: "Ikoné è una persona che va capita. Ma ha un grande cuore ed è un ottimo talento"

Durante l'intervista concessa ai canali ufficiali della Lega Serie A, il centravanti della Fiorentina, Moise Kean, ha così parlato del gruppo trovato a Firenze, soffermandosi, in particolare, su Dodò...

Durante l'intervista concessa ai canali ufficiali della Lega Serie A, il centravanti della Fiorentina, Moise Kean, ha così parlato del gruppo trovato a Firenze, soffermandosi, in particolare, su Dodò e Jonathan Ikoné: "Mi trovo benissimo, con Ikoné e Dodo ma anche con gli altri. Alcuni li conoscevo già. Con Dodo ho scommesso sugli assist, Ikoné è una persona che va capita, ma ha un grande cuore e un ottimo talento. Speriamo di far belle cose alla Fiorentina”.

KEAN: “SCELTA LA FIORENTINA ANCHE PER PALLADINO. FIRENZE AMBIZIOSA, DOBBIAMO CREDERE IN UN TROFEO”

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