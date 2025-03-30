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Kean: "Ho la fiducia di compagni, mister e tifosi e mi diverto. Con Djmsiti come al campetto"

A fine gara Kean e Dodò si sono fermati ai microfoni di Dazn. Entrambi invitano a non perdere di vista l'obiettivo finale

A cura di Andrea Gemignani
30 marzo 2025 17:53
Kean: "Ho la fiducia di compagni, mister e tifosi e mi diverto. Con Djmsiti come al campetto" -
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Moise Kean e Dodo a fine gara hanno rilasciato insieme alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn:

Kean: "Sto bene grazie al gruppo che mi sorregge. Sempre bello giocare in uno stadio cosi. Chi gioca sa quanto è importante aver la fiducia dei compagni del mister e dello stadio. Io mi diverto in campo, con Djmsiti come quando si giocava al campetto"

Dodò: "Sappiamo che dobbiamo guardare partita per partita. dentro di noi sappiamo di avere un obiettivo. Kean è straordinario, lui è il nostro bomber, noi giochiamo per lui, una/due occasioni e lui segna. Continuiamo così"

 

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