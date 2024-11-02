Kean farà di tutto per esserci in Torino-Fiorentina. Probabile rientro di Comuzzo in difesa 

Cataldi dovrebbe tornare a fare coppia con Adli a centrocampo

Archiviata la gioia effimera per l'importante vittoria di Genova, domani ci sarà il Torino sulla strada della Fiorentina e Palladino fa le prove generali per il terzo incontro ravvicinato in programma. Se per De Gea in porta non ci sono dubbi, pare possibile un rientro in difesa di Comuzzo dopo il riposo, insieme a Ranieri. Sulle fasce non si toccano Dodo e Gosens.

Discorso un po' diverso per il centrocampo: possibile il rientro di Cataldi a fare coppia con Adli, mentre Colpani dovrebbe posizionarsi sulla trequarti, con al centro Beltran e a sinistra Bove. In avanti Kean proverà a riprendersi il suo posto, panchinando Kouamé: sensazioni positive per il centravanti, che farà di tutto per esserci. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/galli-elogia-de-gea-puo-giocare-fino-a-40-anni-spero-nella-fiorentina-le-parate-hanno-cancellato-le-perplessita/275121/