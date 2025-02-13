Kean è out, quale soluzione per Palladino? Beltran o Zaniolo punta

Caprini difficilmente partirà titolare, sarà una soluzione a gara in corso

Come sappiamo Raffaele Palladino ha scelto ormai da tempo, un blocco di giocatori nei quali riporre la sua fiducia. Tra questi però ce n'è uno che sembra davvero insostituibile, Moise Kean. Non solo per i gol e per il lavoro di reparto, ma anche perché dietro di lui non c'è una vera alternative. Per questo contro il Como Palladino sarà costretto ad inventarsi qualcosa. Ecco le soluzioni possibili.

Caprini difficilmente partirà titolare. Il classe 2006 è una possibile soluzione a gara in corso, ma non dal primo minuto. C'è Beltran, che il numero 9 lo ha dietro la schiena, oppure a Zaniolo. Fra i due quello più propenso a farlo sembra l'argentino, con Zaniolo che non è entusiasta della posizione, anche se a completa disposizione di Palladino. La sensazione è che potrebbe essere varato il tridente leggero con Gudmundsson, e con delle posizioni variabili. Lo scrive La Nazione.