Kean è il player of the match di Fiorentina-Juve. Al 25' il tiro che si è stampato all'incrocio dei pali

Di Gregorio gli ha negato la gioia del gol nel secondo tempo

Moise Kean è stato scelto come il player of the match di Fiorentina-Juve, nonostante siano andati in gol Kostic e Mandragora. Il 20 viola però, per lunghi tratti, ha trascinato da solo l'attacco della Fiorentina. Da sottolineare al 25' l'occasione di sbloccare la rete con una grande azione, ed una conclusione che si è stampata all'incrocio dei pali. Poi, l'assist per l'eurogol di Mandragora. Ed infine, al 51' Di Gregorio a negargli la gioia del gol con un'ottima parata.