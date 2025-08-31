Kean: "Contento di restare a Firenze. Mai pensato di andare via, questa è la mia casa"

L'attaccante conferma la sua voglia di Fiorentina e guarda avanti tra sfide di campionato e obiettivi con la Nazionale

Così Moise Kean fresco di rinnovo ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Torino Fiorentina:

"Sono molto contento di continuare qua, adesso sta a me dare ancora di più. Firenze e la società mi hanno convinto, hanno dato un amore grandissimo a me ed alla mia famiglia. Andar via non è mai stata la mia intenzione. Qua mi sento a casa, perché andar via da casa? Adesso abbiamo una partita importante poi la Nazionale. Avremo due partite importanti dove vogliamo far bene. L'obiettivo è il mondiale"