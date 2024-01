Kean con le valigie in mano? Allegri non sembra dello stesso parere: “Importante per la Juventus”

Il calciomercato è aperto: cosa consiglierebbe a Kean e Bernardeschi? E’ una delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Sassuolo – gara valida per la ventesima giornata di Serie A – ha risposto così: “Kean lo vedo tutti i giorni qui, siamo molto contenti di lui, è un giocatore su cui la Juventus conta molto Ha fatto molto bene per sei partite pur non segnando, poi so che gli attaccanti vengono giudicati per i gol che fanno. L’altro giorno leggevo un commento su Yildiz, si diceva che se non avesse segnato non avrebbe fatto una bella partita e invece tecnicamente ha disputato una gara straordinaria. Per me gol o non gol non sarebbe cambiato il giudizio”. Lo riporta TMW.