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Pedullà rivela: "Como, c'è aria di rilancio per Moise Kean, attesa in queste ore una nuova offerta"

La Fiorentina chiede almeno 40 milioni più bonus e vuole una risposta rapida. In caso di cessione percorribile l'opzione Pinamonti per la sostituzione

A cura di Andrea Gemignani
19 agosto 2026 23:07
Pedullà rivela: "Como, c'è aria di rilancio per Moise Kean, attesa in queste ore una nuova offerta" -
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Il mercato della Fiorentina potrebbe regalare un nuovo colpo di scena sul fronte Moise Kean. Il Como è tornato a muoversi per l'attaccante viola e la trattativa potrebbe riaccendersi proprio nella fase più calda della sessione.

A dare l'aggiornamento è stato Alfredo Pedullà, che attraverso i propri canali social ha scritto: Kean: aria di rilancio. Como dentro la deadline. Situazione da seguire.

Parole che riaprono concretamente lo scenario. Il Como, infatti, non avrebbe ancora abbandonato l'idea di arrivare a Kean e starebbe preparando una nuova proposta per convincere la Fiorentina a lasciar partire il centravanti.

La situazione resta quindi in evoluzione e le prossime ore potrebbero essere determinanti. Il club viola dovrà valutare l'eventuale rilancio dei lombardi, mentre il Como è chiamato a stringere i tempi per provare a trasformare l'interesse in un'operazione concreta.

Il mercato della Fiorentina, dunque, potrebbe vivere un'altra accelerazione sul fronte dell'attaccante. Kean-Como è nuovamente una pista calda e il prossimo movimento potrebbe arrivare a stretto giro costringendo i viola a correre rapidamente ai ripari per trovare un sostituto all'altezza. In quest'ultimo caso per Pedullà il nome di Pinamonti ormai uscito dall'orbita Lazio potrebbe essere un opzione percorribile.

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