Pedullà rivela: "Como, c'è aria di rilancio per Moise Kean, attesa in queste ore una nuova offerta"

La Fiorentina chiede almeno 40 milioni più bonus e vuole una risposta rapida. In caso di cessione percorribile l'opzione Pinamonti per la sostituzione

Il mercato della Fiorentina potrebbe regalare un nuovo colpo di scena sul fronte Moise Kean. Il Como è tornato a muoversi per l'attaccante viola e la trattativa potrebbe riaccendersi proprio nella fase più calda della sessione.

A dare l'aggiornamento è stato Alfredo Pedullà, che attraverso i propri canali social ha scritto: “Kean: aria di rilancio. Como dentro la deadline. Situazione da seguire”.

Parole che riaprono concretamente lo scenario. Il Como, infatti, non avrebbe ancora abbandonato l'idea di arrivare a Kean e starebbe preparando una nuova proposta per convincere la Fiorentina a lasciar partire il centravanti.

La situazione resta quindi in evoluzione e le prossime ore potrebbero essere determinanti. Il club viola dovrà valutare l'eventuale rilancio dei lombardi, mentre il Como è chiamato a stringere i tempi per provare a trasformare l'interesse in un'operazione concreta.

Il mercato della Fiorentina, dunque, potrebbe vivere un'altra accelerazione sul fronte dell'attaccante. Kean-Como è nuovamente una pista calda e il prossimo movimento potrebbe arrivare a stretto giro costringendo i viola a correre rapidamente ai ripari per trovare un sostituto all'altezza. In quest'ultimo caso per Pedullà il nome di Pinamonti ormai uscito dall'orbita Lazio potrebbe essere un opzione percorribile.