Kean, che rimpianto per la Juventus! Ora è fondamentale per la Fiorentina e vorrà fare un figurone a Torino

Kean ha già raggiunto quota 10 gol in campionato

Moise Kean ha raggiunto quota 10 gol in campionato, avvicinandosi ai capocannonieri Retegui e Thuram (12 reti) e staccando Vlahovic (7). L'ex attaccante della Juventus, lasciato andare senza esitazioni dal club bianconero, è ora un elemento fondamentale della Fiorentina, dove sotto la guida di Palladino ha trovato fiducia, tranquillità e prospettive, trasformandosi in un attaccante prolifico.

Domenica, contro la sua ex squadra, Kean cercherà di mettersi in evidenza e dimostrare il suo valore, continuando la sua crescita in viola. La Fiorentina ha creduto in lui e Palladino lo ha voluto come punta di riferimento, scelta che ha già dato ottimi risultati con Kean in doppia cifra prima della fine del girone d'andata. Lo riporta La Nazione.

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