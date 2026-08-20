"Kean andrà via, decisione condivisa con la società. Icardi? ha finito i colpi per il grande calcio"

Pino Vitale analizza il mercato viola: dalla possibile partenza di Kean alla gestione di Fortini, fino alla ricerca del nuovo attaccante

Pino Vitale, intervenuto a Palla al Centro su Radio Firenzeviola, ha commentato il mercato della Fiorentina, promuovendo il lavoro della società:

“Fino ad oggi la Fiorentina, per i suoi obiettivi, è quella che si è mossa meglio di tutti. Ha abbassato il monte ingaggi, ha fatto una squadra giovane che può far divertire e sognare i tifosi”.

Tra i temi principali c'è la possibile partenza di Moise Kean: “Mi dispiace che Kean se ne vada via. Penso che abbiano deciso insieme con la Fiorentina. Se perde Kean fa giocare Pellegrino titolare e mi aspetto che cerchino uno come Lucca, che non arriverà perché il Napoli chiede troppo”.

Vitale si è poi soffermato sull’operazione Fortini, diretto al Torino: “Giustamente la Fiorentina doveva liberarsi del giocatore e quindi ha trovato un accordo. Sono stati bravi a rinnovargli il contratto, perché se tornerà sarà un giocatore importante”.

Infine, un giudizio sulle alternative per l’attacco. Su Icardi è netto: “Penso che sia un giocatore che abbia finito i colpi per il grande calcio e sarebbe troppo caro. Farei più una scommessa su un giocatore giovane”.